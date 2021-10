Am Freitag in der Zeit zwischen 6.45 und 12.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer eine kleine Mauer an der Gaststätte „Zum Hülsenhof“ am Hülsenweg in Dülmen. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle.

Hinweise erbittet die Polizei Dülmen unter Tel. 02594-7930.