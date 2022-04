Maske hat noch nicht ausgedient

Test- und Maskenpflicht an Schulen sind gefallen. Dennoch bleiben vor allem Lehrer, aber auch viele Schüler vorsichtig und tragen weiterhin den Mund-Nase-Schutz in den Räumen, erfuhr die DZ bei einer kleinen Rundfrage.

„In den beiden Neuner-Kursen, in denen ich heute war, haben einmal 22 von 24, im anderen Fall alle Schülerinnen und Schüler eine Maske getragen. Vorschreiben können wir dies natürlich nicht mehr, freuen uns aber über die große Zahl an Maskenträgern“, sagte etwa Thomas Düttmann, stellvertretender Schulleiter des Clemens-Brentano-Gymnasiums (CBG).

„Vor den Ferien haben wir den Kindern einen Corona-Schnelltest mitgegeben, mit der Bitte, sich vor dem ersten Schultag zu testen“, sagt Britta Sawicki. Sie geht davon aus, dass die Kinder Montag früh frisch getestet zur Schule gekommen sind.

Diese Woche ist auch gerade für den diesjährigen Abiturjahrgang spannend. Denn: Die Abiturklausuren stehen an. Am CBG finden die Klausuren in der Aula statt. Das AvD weicht auf die größeren Klassenräume aus.

