Marktplatz-Umbau mit Punktlandung

Mit einer Punktlandung endeten am Freitag die Hauptarbeiten auf dem Marktplatz: Gut sechs Monate nach Start der Bauphase kann der Platz wieder vollständig betreten werden. Damit beginnen auch wie geplant in der kommenden Woche die Aufbauarbeiten für den Dülmener Winter.

Einige Veränderungen

Wer den neuen Marktplatz betritt, dem fallen einige Veränderungen auf: Die Mauer und Hecken zur Marktstraße sind verschwunden und wurden durch eine weite Stufenanlage und eine vier Meter breite Rampe ersetzt. Neu verlegt ist das Pflaster. Zum neuen Rathauseingang und einsA führt eine weitläufige Treppenanlage, ebenfalls mit einer Rampe für den barrierefreien Zugang. In den vergangenen Tagen sind zudem noch neue Lichtmasten aufgestellt worden.

„Ein großes Lob an das Unternehmen Haddick, das die Arbeiten durchgeführt und einen super Job gemacht hat“, sagt Ralf Brinkmann, Projektleiter der Stadt. Bei einer sogenannten „Zustandsfeststellung“ haben Stadt und Unternehmen am Freitag das Ergebnis der Arbeiten noch einmal genau betrachtet. Ergebnis: Der Platz kann freigegeben und genutzt werden.

„Eine finale Abnahme erfolgt erst dann, wenn auch die Arbeiten in der Marktstraße abgeschlossen sind“, erläutert Brinkmann. Diese wird 2022 zwischen Borkener Straße und Marktgasse neugestaltet und an das Erscheinungsbild des Marktplatzes angepasst.

Nebeldüsenfeld als Hingucker

Ein besonderer Hingucker ist das neue Nebeldüsenfeld, das in den Marktplatz eingelassen worden ist. In den Sommermonaten ermöglicht es auf Knopfdruck eine Erfrischung, indem Wasserdampf nach oben ausgestoßen wird. Das Feld wird zudem durch LED-Technik im Boden illuminiert. Wer Glück hatte, konnte in den vergangenen Tagen das Feld bereits in Aktion sehen, denn die Stadt führte mehrere erfolgreiche Testläufe durch. In den Wintermonaten bleibt es jetzt zunächst ausgeschaltet und wird dann im Frühling, wenn keine Bodenfrostgefahr mehr besteht, aktiviert.

Wenn in der kommenden Woche der Aufbau für den Dülmener Winter beginnt, werden parallel nur noch kleinere Detail- und Aufräumarbeiten durchgeführt, zum Beispiel an den Stufenanlagen oder in den Randbereichen. „Nach Ende des Dülmener Winters erhält der Marktplatz dann noch seinen finalen Schliff. Weitere Begrünung ist ebenso vorgesehen wie Abstellanlagen für Fahrräder und zusätzliche Spielgeräte für Kinder“, kündigt Philipp Scholz, Abteilungsleiter für vorbereitende Bauleitplanung der Stadt, mit Blick auf 2022 an.