Marketing-Tipps von den Studenten

Im Rahmen der Weiterbildung zu staatlich geprüften Betriebswirten am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg haben die Studierenden der FS-19 eine Projektarbeit in Zusammenarbeit mit der Braumanufaktur Bonekamp erarbeitet.

Ziel der Projektarbeit war die „Analyse der Kommunikations- und Distributionswege der Braumanufaktur“ aufgrund einer geplanten Unternehmensexpansion.

„Sie hatten viele Fragen"

„Ich bin von der Schule angesprochen worden und anschließend auch ausgewählt worden“, berichtet Dirk Bonekamp. Bevor sich die Studierenden mit seinem Unternehmen beschäftigten, hatte sich Bonekamp im Berufskolleg vorgestellt.

„Sie hatten viele Fragen“, berichtet Bonekamp. In zahlreichen Stunden wurden Handlungsempfehlungen und Strukturen für die Braumanufaktur erarbeitet. Während der Projektphase wurde aufgrund der Corona-Pandemie eine Online-Befragung durchgeführt. Diese wurde über diverse Soziale Medien weit gestreut und von über 1000 Teilnehmenden beantwortet.

Das erstellte Booklet wurde nun zum Abschluss an die Projektphase an Dirk Bonekamp, Geschäftsführer der Braumanufaktur Bonekamp, übergeben. Mit dem Booklet geben die Studierenden Einblicke in die theoretischen Hintergründe und entwickeln Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der geplanten Expansion auf Grundlage der Umfrageergebnisse.

Studenten gaben Marketing-Tipps

Angeregt durch die Ergebnisse der Umfrage empfehlen die Studierenden eine Zertifizierung mit dem „Münsterland Siegel“. „Da bin ich schon Mitglied geworden. Leider habe ich die Etiketten etwas zu früh bestellt, aber demnächst habe ich das Siegel dabei“, berichtet Bonekamp, dass er die ersten Empfehlungen der Studierenden bereits umgesetzt hat.

Im Rahmen der Distributionsanalyse wurden die Wiederverkaufsstellen im Kreis Coesfeld betrachtet. Bisher kann das Bier der Braumanufaktur Bonekamp hauptsächlich im Online-Shop und im Werksverkauf erworben werden. Als Empfehlung regen die Studierenden einen Vertrieb über regionale Supermärkte, Getränkemärkte und Spezialitätengeschäfte an.

