Mann nach Infektion verstorben

Traurige Nachrichten hatte am Dienstag das Kreisgesundheitsamt: In Dülmen ist ein Mann nach einer Corona-Infektion verstorben. Damit hat die Stadt seit Beginn der Pandemie insgesamt 19 Todesopfer zu beklagen. Kreisweit sind es 103.

Daneben ging am Dienstag die Zahl der aktiven Corona-Infektionen in Dülmen weiter zurück: Waren es am Montag noch sieben, so meldete der Kreis jetzt noch sechs aktive Fälle. Neue Ansteckungen wurden in Dülmen nicht bekannt.

Kreisweit gab es am Dienstag neun weitere Fälle. Gleichzeitig sind 13 Personen wieder genesen, womit die Zahl der aktiven Fälle jetzt bei 74 liegt. Leicht erhöht hat sich heute die Sieben-Tage-Inzidenz, die von 16,3 auf 18,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg.