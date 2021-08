„Mama, ich habe einen Unfall gebaut, bitte hilf mir!“

Trickbetrüger setzen Seniorin am Telefon massiv unter Druck

Hausdülmen.

Trickbetrüger setzten eine Hausdülmenerin am Telefon massiv unter Druck, so dass die Frau ihnen eine hohe Geldsumme aushändigte. Die Situation belastete die Seniorin so sehr, dass von Familienmitgliedern später ein Rettungswagen alarmiert werden musste.

Von Dülmener Zeitung