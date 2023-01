„Machen Sie Werbung für die BEDeG“

Das Patronatsfest Swine Tüns hat in Merfeld nach wie vor einen großen Stellenwert. Nach zweijähriger Coronapause hatte sich am Sonntagmorgen nach dem Festhochamt viele Bürgerinnen und Bürger im Pfarrheim eingefunden, um sich auszutauschen, das ein oder andere Getränk zu genießen und zu erfahren, was in Merfeld in den nächsten Monaten geplant ist.

Ortsvorsteher Helmut Temming rief nach dem Festhochamt die Bürgerinnen und Bürger im Pfarrheim zum Mitmachen auf. Sie könnten Vorschläge für Projekte machen, die über das Ortsteilbudget finanziert werden. Und sie könnten Ideen und Vorschläge einbringen, wie die Ortsdurchfahrt Merfeld nach Fertigstellung der B67n umgestaltet werden soll.

Danach spielte der Ortsvorsteher dem Bürgermeister den Ball zu mit dem Hinweis, dass „Merfeld ein neues Feuerwehrgerätehaus benötigt.“ Bei seinem Heimspiel - „ich fühle mich hier wohl, ich bleibe in Merfeld - nahm Carsten Hövekamp den Ball gerne auf.

Bekommen Rorup und Merfeld das gleiche Gerätehaus?

„Wir arbeiten gerade daran.“ Neue Gerätehäuser in Rorup und Merfeld seien in Planung. Dabei gebe es Überlegungen, in beiden Ortsteilen das gleiche Haus zu bauen, um so Zeit zu sparen. Einen kleinen Seitenhieb gab es von Hövekamp beim Thema „Neues Baugebiet“ in Merfeld. Er hoffe, dass der einzuschaltende Archäologe nicht so lange brauche wie in der Innenstadt.

Zugleich bat er die Merfelder Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung: "Machen Sie Werbung Bürgerenergiegenossenschaft". Was Hövekamp zur B67n sagte und wann er die Freigabe eines ersten Teilstücks erwartet, lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ oder im E-Paper.