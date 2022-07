Lüdinghauser Straße ab Montag halbseitig gesperrt

Die Lüdinghauser Straße im Dernekamp in der kommenden Woche am besten umfahren - dazu rät Straßen.NRW Ortskundigen Autofahrern. Grund ist eine halbseitige Sperrung.

Damit im Zuge der Radweg-Erneuerung auch an der Fahrbahn der Lüdinghauser Straße (K 27) in Dülmen gearbeitet werden kann, ist ab kommenden Montag, 11. Juli, eine halbseitige Sperrung erforderlich – bis zum darauf folgenden Freitag, 15. Juli. In diesen Tagen regeln dann Baustellenampeln den Verkehr.

Am vergangenen Montag hat die Baufirma als letzte Etappe mit dem Aufbruch des bestehenden Radweges zwischen der Fußgängerampel in Höhe des Olfener Weges und der Bushaltestelle begonnen.

Ortskundigen empfielt Straßen.NRW in einer Mitteilung, diesen Bereich der Lüdinghauser Straße in der kommenden Woche zu meiden und die Baustelle weiträumig, etwa über die B 474, zu umfahren.