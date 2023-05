Ludger Hinse beschenkt sich mit einem Bildband

Ein Buch über Ludger Hinse und die Farbe Weiß? Gibt es - auf Deutsch und Spanisch. Ein Buch über Ludger Hinse und seine Stahlarbeiten? Gibt es - auf Deutsch und Englisch. Ein Buch über Ludger Hinse und seine Lichtkreuze? Gibt es - gleich zigfach.

Ein Buch über Ludger Hinse und seine Malerei? Gab es bislang noch nicht. „Da dachte ich: Kerl, es wird Zeit“, sagt Ludger Hinse und lacht vergnügt. Denn jetzt ist es da, das Buch, das seine malerischen Arbeiten zeigt.

Und das haargenau so geworden ist, wie er es sich gewünscht hat. Denn der Künstler hat es selbst herausgegeben und dabei mit drei Dülmener Profis zusammengearbeitet: Gabriele Hillebrand und Christane Kleine vom Dülmener Laumann-Verlag sowie der Dülmener Designerin Anne Nitsche.

Im Hintergrund war Dr. Wolfgang Werner vom Förderverein Kunst und Kultur in Dülmen am Werk: Er hatte den Kontakt zwischen dem Künstler Ludger Hinse, der seit wenigen Jahren in der Stadt wohnt, mit den Verlegerinnen und der Designerin hergestellt.

