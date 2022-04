Lob der Vielfalt und Farben

Bürgermeister Carsten Hövekamp eröffnete die Ausstellung. Seit über 30 Jahre lebe und arbeite die Malerin und Kunsthistorikerin Gaby Lepper-Mainzer in Dülmen, sagte er.

Die Ausstellung „Farbe bekennen“ gibt keinen Überblick über ihr gesamtes künstlerisches Schaffen, sondern versammelt figürliche sowie abstrakte Bilder, die ganz überwiegend nach 2010 entstanden sind. Zu sehen sind sie auf allen Etagen des einsA.

Beinahe perfekt fügen sich die Bilder in das Gebäude ein, welches ja kein Museum ist, sondern von unterschiedlichen Gruppen und Institutionen mit Leben gefüllt wird. Auch das lobte Bürgermeister Carsten Hövekamp: Dass die Arbeiten LeMais in ihrer (farblichen) Vielfalt so wunderbar ins Haus für alle passen: „Das einsA steht ja für Miteinander.“

Besondere Akzente setzte bei der Eröffnung der Gitarrist und Sänger Rómer Avendaño mit seiner gefühlvollen Musik.