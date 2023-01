Lkw-Brand hält Feuerwehr aus Trab

Stundenlang dauerten die Löscharbeiten an einem brennenden Lkw.

Ein brennender Lkw beschäftigte in der Nacht zu Montag die Feuerwehr über mehrere Stunden. Um kurz vor 2 Uhr ging der Alarm ein, woraufhin die hauptamtlichen Wache, der Löschzug Mitte und die Löschgruppe Welte zum Quellberg ausrückten.

Den Brand des Fahrzeuges selbst brachten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle, jedoch beschäftigten Glutnester in Teilen der Ladung die Feuerwehr noch über mehrere Stunden. Um die letzten Glutnester zu beseitigen, musste etwa die Hälfte der Ladung per Hand durch die Einsatzkräfte abgeladen werden, so ein Sprecher.

Mülltonnen an der Bergflagge brennen

Bereits um 0.08 Uhr waren die Einsatzkräfte aus Hausdülmen sowie die hauptamtliche Wache zuvor zur Bergflagge bei Hausdülmen ausgerückt. Am Wochenendhausgebiet standen rund 40 Mülltonnen in Flammen. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz brachten das Feuer unter Kontrolle. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.