Live-Musik zum Glas Wein

Zehn Winzer und insgesamt vier Tage Weinfest - das erwartet Besucher ab Mittwoch im Bendix-Park. Das ist das längste Weinfest in Dülmen bisher. Auch Live-Musik auf einer Bühne wird es bei der Veranstaltung geben.

In diesem Jahr ist das Weinfest mit vier Tagen so lang wie noch nie

Von Mittwoch bis Samstag, 15. bis 18. Juni, findet in diesem Jahr das Weinfest im Bendix-Park statt.

Zehn Winzer und insgesamt vier Tage Weinfest. „Mehr geht nicht“, sagt Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing, über das längste Weinfest in Dülmen überhaupt.

In diesem Jahr nutzen die Veranstalter das lange Wochenende und hängen an ihr Weinfest noch einen Tag mehr dran. Von Mittwoch bis Samstag, 15. bis 18. Juni, sind Freunde des Rebensaftes in den Bendix-Park eingeladen - zum ersten Mal nach zwei Jahren Corona-Pause.

In diesem Jahr gibt es Live-Musik auf der Bühne

Und nicht nur ein Tag mehr ist dazu gekommen, auch musikalisches Programm wird es in diesem Jahr geben. MP Veranstaltungstechnik baut dafür oben bei den Treppen eine vier mal fünf Meter große Bühne auf und beleuchtet den Park.

Was Weyer dabei betont: „Wir werden nicht den ganzen Park beschallen, die Menschen werden in der Lage sein, sich normal unterhalten zu können.“ Für eine „seichte Begleitung zum Wein“, wie Marina Jordan von Dülmen Marketing es beschreibt, sollen dann etwa Juan Carlos Sabater und Band oder Sebastiano Lo Medico auf der Bühne auftreten.

Auch Alternativen zum Wein werden geboten

Nach dem Dülmener Winter ist das Weinfest die zweitgrößte Veranstaltung von Dülmen Marketing. Neben bereits bekannten Winzern sind der Weingut Räder, Keber Kolling und Grünewald neu dabei. Ein Weinhändler wird in diesem Jahr jedoch nicht mehr vor Ort sein. Am Getränkestand von Dülmen Marketing gibt es zusätzlich Bier und Softgetränke zu kaufen.

