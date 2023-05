Lieferengpässe überwunden

Lieferengpässe machten im vergangenen Jahr den Dülmener Fahrradhändlern zu schaffen. Inzwischen hat sich nach übereinstimmender Auskunft des Fachhandels die Situation weitgehend normalisiert. Auch Ersatzteile seien im Großen und Ganzen wieder gut zu bekommen.

Das Fahrrad muss nach der Winterpause wieder auf Vordermann gebracht werden, weil es einen Plattfuß hat, eine neue Kette oder neue Zahnräder braucht? Dann ist ein Besuch in der Fahrrad-Werkstatt angesagt. Zurzeit ist in den Werkstätten der Dülmener Zweiradhändler viel zu tun. Aber abgewiesen wird niemand.

„Bei Notfällen können wir schnell agieren. Innerhalb von drei bis fünf Werktagen sollte das Fahrrad wieder fahrtüchtig sein“, sagt Frank Rathmann, Filialleiter von 2Rad Seidel. Auch die anderen Fahrradhändler versichern, dass die Räder nur wenige Werktage zur Reparatur in den Werkstätten bleiben müssen.

Was Dülmens E-Bike-Radler bei Inspektionen beachten müssen, was es mit dem Leasing auf sich hat und was in der Branche mit Bio-Bikes gemeint ist, das ist in der Mittwochsausgabe der DZ nachzulesen. Außerdem gibt es Infos zum Volksradwandertag und Neuigkeiten zum Stadtradeln.