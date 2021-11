Lichterglanz zum Winterstart

In der Marktstraße werden derzeit die Traversen aufgestellt, an denen die Lichterketten befestigt werden sollen.

Die Vorbereitungen für den Dülmener Winter laufen weiter auf Hochtouren. Seit Mittwoch läuft der Aufbau von sechs Traversen entlang der Marktstraße. Ab nächster Woche - pünktlich zum Start des Dülmener Winters am 18. November - soll die Beleuchtung fertig sein, verrät Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing.

Wer wo für weihnachtlichen Lichterglanz zuständig ist, hängt in diesem Jahr von der jeweiligen Straße ab. Dülmen Marketing kümmert sich um die Marktstraße, etwa die Tiberstraße wurde an ein Unternehmen vergeben.

Am Königsplatz kümmern sich jeweils die ansässigen Geschäfte darum. Dabei sollen hier Lichter an den Hauswänden angebracht werden, so Elke Lovermann vom Bioladen Urban. Sie hofft zudem auf Lichterketten an den Bäumen, um den Platz und die Strecke bis zur Münsterstraße zu erhellen.