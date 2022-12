Lichterfahrt: Erlös soll an die Tafel gehen

In Dülmen soll es auch in diesem Jahr wieder eine Lichterfahrt geben. Noch müssen die Organisatoren zahlreiche Details klären. Wie schwierig das aktuell ist, zeigt sich in der Nachbarschaft.

Auch in diesem Jahr soll es ein Treckerkorso geben.

Strahlende Augen bei ganz vielen Kindern und auch Erwachsenen, weit geöffnete Geldbörsen für Menschen in Not - die Lichterfahrt der Landwirte aus Dülmen und Umgebung im vergangenen Jahr war in jeder Hinsicht ein riesiger Erfolg.

Bereits zwei Zahlen sprechen für sich: Rund 180 beteiligte Fahrzeuge, stolze 25.000 Euro für zwei vom Hochwasser betroffene Familien im Ahrtal. Ähnliches soll es nach dem Willen vom letztjährigen Mitorganisator Benedikt Wichmann in diesem Jahr erneut geben.

Große Bereitschaft, große Begeisterung

Das Geld soll dabei in Dülmen blieben. „Wir wollen die Tafel unterstützen“, sagt er im DZ-Gespräch. Sie sei aktuell gerade auch mit der Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine stark gefordert. Natürlich könne er keine konkrete Teilnehmerzahl und auch keine feste Summe versprechen, sagt Wichmann. Aber eine große Bereitschaft und Begeisterung hat er bereits festgestellt.

Die Unterstützung der Stadt ist den Organisatoren sicher. „Wohlwollend“ will sie das Projekt begleiten. „Eine gute Aktion für einen guten Zweck“, betont Pressesprecher André Siemes. Geplanter Termin ist der 18. Dezember. Bereits für diesen Samstag war eine Lichterfahrt in Lette geplant, sie ist kurzfristig abgesagt worden. Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ schmücken in diesem Jahr bereits zum dritten Mal Landwirte ihre Traktoren mit Lichterketten und begeistern die Menschen.