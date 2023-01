Lichter gehen vielfach früher aus

Egal ob im Stadtquartier, Tiberstraße oder Marktstraße: Die Geschäfte in der Innenstadt haben keine einheitlichen Öffnungszeiten. Vor allem die Energiekrise (und der Wunsch, Strom zu sparen) sowie Personalmangel haben dazu geführt, dass abends in immer mehr Geschäften früher Schluss ist.

Eigentlich sollte es ganz einfach sein: „Unsere Mieter öffnen ihre Läden von 10 bis 20 Uhr“, sagt die freundliche Mitarbeiterin vom Center Management des Stadtquartiers Dülmen am Telefon.

Nach einer kurzen Rücksprache korrigiert sie sich: „Die Geschäfte im Stadtquartier Overbergplatz machen jetzt eine Stunde früher zu.“ Tatsächlich aber, das zeigt ein kleiner Rundgang durchs Quartier, wird es in einigen Ladenlokalen noch früher dunkel - um 18.30 oder 18 Uhr.

Auch in den Geschäften in Markt-, Tiber- oder Viktorstraße gelten keine einheitlichen Öffnungszeiten (mehr). Gerade in den letzten Wochen und Monaten haben etliche Läden ihre Öffnungszeit am Abend verkürzt. Schließung um 18 statt 18.30 Uhr ist nicht mehr die Ausnahme. Personalmangel sowie der Wunsch, Strom zu sparen werden der DZ häufig als Grund für die Verkürzung der Öffnungszeiten genannt.

