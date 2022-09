Letzte Schliffe für den Herbstzauber

Ob es finale Besprechungen der Arbeitsgruppen sind, das Aufbauen und Dekorieren der Buden, die Einteilung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer oder das Herstellen der Produkte: Auf der Karthaus laufen die letzten Vorbereitungen für den Karthäuser Herbstzauber am 17. und 18. September auf Hochtouren.

In diesem Jahr wird es – viele werden es auch schon gehört haben – zum ersten Mal einen Karthäuser Herbstzauber statt des überregional bekannten Winterzaubers geben.

Veranstaltung erstmals im Herbst

„Hintergrund dieser Veränderung ist in erster Linie, dass es mit Blick auf die Corona-Pandemie und die wieder kühleren Zeiten im Winter weniger risikoreich und damit sinnvoller erscheint, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung in den Spätsommer beziehungsweise Herbst zu legen“, so Christoph Lowens, Leiter der Werkstätten. „Wir finden, ‚Karthäuser Herbstzauber‘ klingt ebenso gut und wird sich den Besuchern hoffentlich als Begriff leicht einprägen“.

Damit der Karthäuser Herbstzauber ein Erfolg wird, haben sich die Organisatoren einiges einfallen lassen. Es gibt auch bei dieser Veranstaltung den obligatorischen Kunsthandwerkermarkt mit vielen Ausstellern und Kunsthandwerkern als attraktiven Anziehungspunkt.

Eine Premiere wird sein, dass das Pfarrfest der Gemeinde Groß-St. Viktor in den Karthäuser Herbstzauber integriert wird. Zum einen wird dadurch der nachbarschaftliche Zusammenhalt und die Stellung der Einrichtung in der Gemeindearbeit gestärkt, zum anderen gibt es dann direkt ein paar Programmpunkte mehr.

Karthaus lädt zum Tag der offenen Tür

Dazu gehören etwa Auftritte der Musikgruppen und Chöre der Gemeinde Groß-St. Viktor oder das Angebot, in sogenannten „Bubbleballs“ gegeneinander anzutreten – mit Spaßgarantie. Das ist aber noch nicht das Ende der Neuheiten: Der Karthäuser Herbstzauber wird zugleich Tag der offenen Tür sein. Bei Rundgängen kann jeder von der Arbeit der Menschen mit und ohne Behinderung in den Werkstätten erfahren.

Abgerundet wird der Karthäuser Herbstzauber durch ein Rahmenprogramm wie den Zusammenbau von Nistkästen, Metallschmieden, verschiedene Kinderaktionen und ein vielseitiges Getränke- und Speisenangebot. Als ein Highlight gibt es Workshops beim Floristen Björn Kroner, der aus der WDR Serie „garten&lecker“ bekannt ist.

Organisatoren bitten um Anreise mit dem Rad

Informationen zu diesen Workshops und zum Karthäuser Herbstzauber allgemein stehen auf der Internetseite der Werkstätten Karthaus zur Verfügung. Hier ist auch eine Übersicht mit den Parkmöglichkeiten zu sehen. Am einfachsten ist es aber sicherlich, wenn möglich mit dem Fahrrad zu kommen.

Der Karthäuser Herbstzauber mit dem Gemeindefest Groß-St. Viktor wird stattfinden am 17. September von 14 bis 21 Uhr (Kunsthandwerkermarkt und Informationsstände bis 19 Uhr) und am 18. September von 10 bis 17 Uhr (ab 10 Uhr zunächst Gottesdienst, alles andere ab 11 Uhr).