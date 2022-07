Lektüre für alle in der Pfarrkirche

In der Kirche St. Agatha in Rorup gibt es einen sogenannten Offenen Bücherschrank. Er ist bereits gut gefüllt und wartet auf Leserinnen und Leser.

Offener Bücherschrank in Rorup

Die Idee ist einfach: „Jeder ist eingeladen, seine ausgelesenen Bücher abzugeben und bei Bedarf neue mitzunehmen“, beschreibt Joachim Pollok die Idee hinter dem Offenen Bücherschrank, der seit Kurzem in der St.-Agatha-Kirche zu finden ist. Jeder kann sich hier kostenlos Lektüre besorgen - oder eben selbst die Regale füllen.

Bereicherung für Rorup

Bereits im November, bei der Mitgliederversammlung von Rorup.net, sei das Thema besprochen worden, erinnert sich Vorstandsmitglied Pollok. In der Folge sei Kontakt mit dem Team der Pfarrbücherei St. Agatha aufgenommen worden. Die Reaktion war positiv, ein Offenes Bücherregal sei als Bereicherung und nicht als Konkurrenz aufgenommen worden, so Pollok. Dann ging es an die Umsetzung.

Vor allem die Standortfrage musste geklärt werden. „Letztendlich wurde favorisiert, ein Bücherregal im Eingangsbereich der St.-Agatha-Kirche zu platzieren“, erläutert Pollok. Einerseits sei die Kirche öffentlich zugänglich, andererseits musste so kein „außentauglicher Bücherschrank“ angeschafft werden. „Diese Idee trug man den Vertretern der Kirchengemeinde vor, die davon ganz angetan waren und rasch ihr Einverständnis zur Aufstellung im Eingangsbereich der Kirche gaben.“

Das Regal selbst sei von Ikea gesponsort worden. „Betreut wird der Bücherschrank durch das Büchereiteam und unsere Küsterin“, sagt Pollok und bedankt sich im Namen von Rorup.net für dieses Engagement.