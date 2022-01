Legionellen im Trinkwasser

Legionellenbefall in einer Schule, Gesundheitsamt verbietet Kindern zu duschen. So oder ähnlich lauten regelmäßig Pressemitteilungen. In öffentlichen Gebäuden und vermieteten Mehrfamilienhäusern gibt es eine gesetzliche Prüf- und Meldepflicht.



Aber wie sieht die Gefahr im Einfamilienhaus aus? Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen Eigennutzung und Fremdvermietung nur aus Haftungsgründen. Denn im Falle einer Legionellenerkrankung des Mieters kann der Vermieter haftbar gemacht werden. Im eigenen Haus wird es keinen Kläger geben.



Legionellen sind immer im Leitungswasser vorhanden. Bei einer Temperatur zwischen 25 und 50 Grad Celsius vermehren sie sich aber bedenklich und werden zu einer Gefahr für ältere Menschen und kleine Kinder. Speziell beim Duschen geraten sie über den Nebel in die Lunge und können zu schwerwiegenden Erkrankungen führen. Ein erhöhtes Risiko besteht im Einfamilienhaus, weil wir dort geringere Zapfmengen und länger stehendes Wasser vorfinden. Ältere Wasserleitungen im Keller und der Warmwasserboiler sind geradezu Brutstätten.



Stichleitungen: Ein Paradies für Legionellen

Oft wird der Boiler nicht einmal auf die vorgeschriebenen 50 bis 60 Grad erwärmt. Zusätzlich wurden in Verbindung mit alten Sonnenkollektoren für die Warmwasserbereitung sehr große Warmwasserspeicher verbaut mit 300 bis 500 Litern Trinkwasser. Wohnen nur noch wenige Personen im Haus, ist die Gefahr der Keimbildung sehr hoch. Die Leitungen und Warmwasserbereiter können von außen auch nicht richtig kontrolliert werden, dazu müsste man diese ausbauen.



Die sicherste Lösung wäre der Austausch des alten Warmwasserbereiters gegen einen Hygienespeicher und gegebenenfalls die Erneuerung des Verteilsystems im Keller.

Ein wahres Paradies für Legionellen sind die sogenannten Stichleitungen im Haus - das sind längere Leitungsabschnitte, in denen warmes oder kaltes Trinkwasser zu lange steht und nicht fließt. Darin kommt es sehr schnell zu einer Vermehrung der Legionellen. Wir empfehlen daher, alle Wasserhähne in regelmäßigen Abständen laufen zu lassen für drei bis fünf Minuten oder diese Leitungen stillzulegen.



Gibt es alte Trinkwasserfilter, empfehlen wir den Einbau eines Rückspülfilters. Dieser verhindert, dass kleine Feststoffpartikel wie Rostteilchen oder Sandkörner in die Hausinstallation eingeschwemmt werden und dort Korrosionsschäden in den Leitungen oder an den Armaturen verursachen und die Funktion von Trinkwassererwärmern, Brauseköpfen und Armaturen beeinträchtigen.



Wasserfilter können allerdings vorhandene Keime nicht automatisch entfernen. Werden sie nicht gepflegt, kann im Gegenteil von ihnen eine Gefahr ausgehen. Nur wenn regelmäßig der Filter selbst rückgespült wird oder bei alten Filtern spätestens alle sechs Monate die Filterkerze gewechselt wird, ist reines Wasser gewährleistet.