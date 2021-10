Lebensleiter und Gemeinschaftslogo

Der Dülmener Künstler Fritz Pietz hat das Logo der Heilig-Geist-Stiftung in Zusammenarbeit mit den Bewohnern neu gestaltet. Und noch ein anderes Kunstwerk von ihm und seiner Tochter Emily Kunze findet sich in der Altenhilfeeinrichtung.

Bei der Arbeit am Logo durfte jeder Bewohner ein eigenes Plättchen aus drei verschiedenen Gelbtönen kreieren. Insgesamt sind über 150 dieser Kunstwerke in dem neuen Logo integriert. „Bei der Zusammenstellung der Plättchen achte ich nur auf die Formen und dadurch entsteht dann die optische Wirkung“, beschreibt Pietz seine Arbeit.



Das zweite Kunstwerk ist eine Lebensleiter, die an Stelle einer alten Palme in einem der Treppenhäuser aufgestellt worden ist. „Dieses Projekt habe ich gemeinsam mit meiner Tochter Emily Kunze durchgeführt“, erläutert Pietz. Auf jeder der 200 Sprossen stehen unterschiedliche Namen, die die Bewohner zu Erinnerung an Freunde und Verwandte einladen soll.

