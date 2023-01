Lastenräder in Dülmen bei Sonne stark gefragt

So läuft bislang der Verleih in der Stadt

Janko und Balthasar, so heißen die Lastenräder von Dülmen Marketing, berichten Katrin Finn-Wedler (l.) und Patricia Merschiewe.

„Bei gutem Wetter ist es im Sommer mehrmals die Woche verliehen gewesen“, sagt Mitarbeiterin Katrin Finn-Wedler. Insgesamt würde das Angebot super angenommen, auch wenn die Zahl der Anfragen im Winter, wenn es nass und kalt ist, natürlich geringer ausfallen würden.

„Bei gutem Wetter ist es im Sommer mehrmals die Woche verliehen gewesen.“ Katrin Finn-Wedler Für zwei Stunden zur Probefahrt sei ein Lastenrad bei Dülmen Marketing kostenfrei zu erhalten. Für alles darüber hinaus beträgt die Tagesausleihgebühr 13 Euro plus 50 Euro Kaution.

Kindersitzbank, Korb oder Transportbox

Die beiden Lastenräder von Marketing können mit Kindersitzbank, Korb oder Transportbox genutzt werden. Das Rad muss allerdings vorab reserviert werden. Außerdem bietet die Stadt Dülmen ein Lastenrad zum Verleih an für Vereine, Kindergärten oder Einzelhändler. Der Unverpacktladen Sisu, der Bioladen Urban sowie das einsA haben das Rad bereits mehrere Wochen genutzt - allerdings mit ganz unterschiedlichen Resümees.

„Es ist eher schleppend angelaufen“, berichtet Christiane Schäfer, Prokuristin im Unverpacktladen. Das Angebot an sich, ein Lastenrad an verschiedenen Standorten in Dülmen ausleihen zu können, hätten die Kunden positiv aufgenommen. Jedoch müsse man sich ans Fahren gewöhnen, erläutert sie: Das Rad sei recht schwergängig und die Lenkung anders.

