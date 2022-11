Lastenrad ganz einfach ausleihen

Sie ist nicht sehr groß - und hat dennoch Vorbildcharakter: Die Rede ist von der neu gestalteten Grünfläche an der Ecke Brokweg und Borkener Straße. Hier sind zwei Beete geschaffen und mit mehrjährigen Stauden bepflanzt worden. Dahinter steckt ein Ziel.

Stadt will 2023 fünf Boxen aufstellen

Am Brokweg/Ecke Borkener Straße gibt es ein Musterstaudenbeet.

Es ist nicht nur eine Aktion der Stadt Dülmen gegen das Artensterben, sondern hat auch Vorbildcharakter. Wer auf den QR-Code klickt, erfährt direkt, welche Stauden hier gepflanzt wurden. Eine Aktion zum Nachmachen also.

Um noch mehr Menschen zu erreichen, plant die Stadt weitere Musterstaudenbeete, wie Carolin Dietrich im Ausschuss für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz betonte. Die Klimaschutzmanagerin der Stadt Dülmen hatte eine umfangreiche Präsentation vorbereitet und konnte so deutlich machen, wie viel sich in diesem Bereich in den vergangenen Monaten getan hat.

„Es ist viel passiert, wir sind auf dem richtigen Weg“, waren sich die Politiker einig und lobten damit auch das große Engagement. Darauf ausruhen wollen sich die Klimamanagerin und die weiteren Mitarbeiter in dem Bereich natürlich nicht. Im Gegenteil: Für die nächsten Monate haben sie sich viel vorgenommen.

