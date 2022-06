Langfristige Planung ist Trumpf

Mal eben schnell im Reisebüro eine günstige Reise für den Sommer buchen? Das geht nicht. Denn die Dülmener sind in Urlaubslaune, in den Reisebüros ist einiges zu tun. Wer langfristig plant, ist da im Vorteil. Das gilt aktuell auch für die Situation am Flughafen: Am besten vier Stunden vorher da sei, raten die Experten.

Ob Sonne und Strand oder Aktivurlaub: Die Dülmener scheinen in Urlaubslaune. Doch sollte lange im Voraus geplant werden. „Kurzfristig ist es schwer, noch was zu finden“, sagt Andrea Schlagheck, Inhaberin des Reisebüros Schlagheck. Viele Hotels seien für den Sommer ausgebucht und die, die noch Zimmer frei haben, dementsprechend teuer.

Die Inhaberin spricht teils von doppelt so hohen Preisen im Vergleich zum Vorjahr. „Angebote, die wir vor vier Monaten gebucht haben, könnte man heutzutage gar nicht mehr bezahlen“, erzählt sie. „Neulich wollten zwei junge Leute für 400 Euro eine Reise in den Ferien nach Mallorca buchen, diesen musste ich dann leider mitteilen, dass das nicht möglich ist.“

Und wo wollen die Dülmener im Sommer hin? Hoch im Kurs stehen beim Reisebüro Schlagheck die USA, Ägypten, Spanien, Madeira, Portugal oder die Malediven. Auch Wanderurlaub sei gut nachgefragt, verrät Stefan Bücker von der Reiselounge. Gefragt seien neben den Wanderurlauben Fahrradtouren oder Wohnmobilreisen. „In diesem Jahr buchen die Kunden viele Individualreisen. Und auch immer mehr Jüngere sagen, dass sie im Urlaub nicht nur am Strand liegen, sondern ein Erlebnis haben wollen.“ Besonders beliebtes Ziel in der Reiselounge: Italien.

Immer wieder hört man derzeit auch von langen Wartezeiten am Düsseldorfer Flughafen. Um möglichst stressarm in den Urlaub zu starten, rät Alexandra Volkmer, Mitarbeiterin Touristik beim Reisebüro Moll, den Kunden dazu drei bis vier Stunden vorher am Flughafen zu sein und sich am Schalter anzustellen - so weit vorne wie möglich. „Wie bieten außerdem den Online-Check an, das spart zudem Zeit.“