Langfingern keine Chance geben

Mit Graffitis in der Dülmener Innenstadt will die Polizei Coesfeld für das Thema Taschendiebstahl sensibilisieren. Für die roten Dreiecke haben sie ganz bestimmte Plätze ausgewählt.

Ulrike Twiehoff (l.) und Katrin Hagedorn von der Polizei, hier mit Bürgermeister Carsten Hövekamp, haben an mehreren Orten in Dülmen Graffitis auf den Boden gesprüht. Mit dieser Aktion wollen sie die Bürger für das Thema Taschendiebstahl sensibilisieren.

Die Zahl von Taschendiebstahl steigt - auch in Dülmen. Besonders in der Weihnachtszeit wird er üblicherweise vermehrt zur Anzeige gebracht. Um die Dülmener für dieses Thema zu sensibilisieren haben Mitarbeiterinnen des Kommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei Coesfeld jetzt Graffitis an mehreren Stellen angebracht.

Ein rotes Dreieck auf dem Boden soll die Aufmerksamkeit der Bürger erregen. Mitten im Dreieck: Eine Zeichnung von einer Hand, die in eine Tasche greift. Außerdem ließt man die Aufschrift „Polizei NRW“ und „Taschendiebe.“

Ganz bewusst haben die Mitarbeiter die Zeichnungen an drei Orten in der Stadt sowie vor Lebensmittelläden platziert. Denn auf Weihnachtsmärkten und in den Geschäften sind die Fallzahlen besonders hoch. „Auf dem Weihnachtsmarkt ist es schließlich oft sehr eng und die Leute drängeln sich“, so Katrin Hagedorn von der Polizei Coesfeld.

Wie man sich am besten schützt und wie man sich bei einem Diebstahl zu verhalten hat, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Donnerstag oder im E-Paper.