Familie Heese packt bei der Neuen Spinnerei mit an

Der Ehrenamtspreis in der Kategorie Gruppen-Nachwuchspreis geht an die Familie Heese. Die Familienmitglieder engagieren sich in der Neuen Spinnerei. Die DZ hat mit ihnen gesprochen.

Bei Familie Heese ist immer etwas los: Die Eltern Martin und Sandra Heese sowie ihre Kinder Niklas (27), Lukas (25), Linda (22), Lucy (19), Erik (18), Karlotta (15) und Emily (12) packen regelmäßig bei Aktionen der Neuen Spinnerei mit an.

Ob bei Konzerten, dem Last Chance To Dance Festival, Flohmärkten, dem Kulturrucksack oder sonstigen Aktionen im Jugendzentrum. Auch die Partner der Kinder engagieren sich teilweise in der Einrichtung.

„Langeweile gibt es bei uns nicht“, sagt Martin Heese lachend. Vor zehn Jahren ist die Familie von Appelhülsen nach Dülmen gezogen. Der Hauptgrund: mehr Angebote für die Kinder. Drei Minuten trennte die Familie ab dann von der neuen Spinnerei.

Highlights waren die Ausflüge und Kochveranstaltungen

Schnell nahmen die Kinder regelmäßig an Veranstaltungen der Einrichtung teil. Vor allem Ausflüge und Kochangebote hätten hoch im Kurs gestanden. Tochter Lucy besuchte damals den Hip Hop Kurs besonders gerne.

Heute begleitet die 19-jährige Ausflüge oder die Ferienbetreuung der Spinnerei als Betreuerin auf Honorarbasis. Mindestens ein- bis zweimal im Monat sind die Familienmitglieder in der Regel in der Spinnerei. Denn so oft stehen die Planungstreffen für das Last Chance To Dance Festival an.

