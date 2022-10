Langes Warten auf Briefzustellung

Der Post kommt - am Quellberg aber wohl nicht jeden Tag, so die Klage von Anwohnern.

Der Dülmener hatte seinem Ärger über die Zustellqualität in einem Anruf bei der DZ-Redaktion Luft gemacht. Normalerweise bekomme er als kleiner Unternehmer an jedem Tag Post. In der vergangenen Woche sei das aber nur am Montag und Mittwoch der Fall gewesen.

"Pakete kommen, Briefe nicht"

Nicht viel besser sei die Zustellqualität eine Woche davor gewesen. „Da habe ich von fünf Tagen auch nur an drei Tagen Post bekommen.“ Aus seiner Sicht sei das vor allem deshalb ein Ärgernis, weil es auf dem Quellberg - hier wohnt Schoof - „Sonderzustellungen“ für Pakete gegeben haben.

Aussagen, die der Pressesprecher der Post nicht im Einzelfall bestätigt, allerdings auch nicht dementiert. Zu den Paketen sagt er, dass es schlicht so sei, dass die Post selbst Platz für neue Pakete benötige.

Deshalb könne es in Einzelfällen vorkommen, dass Pakete ausgeliefert, jedoch keine Briefe zugestellt werden. Dass Brief liegen bleiben, führt der Pressesprecher auch darauf zurück, dass die Beschäftigten nicht mehr als 10 Stunden arbeiten dürften.

Wie die Post die Probleme bei der Zustellung beheben will und warum Dülmen derzeit kein Sonderfall ist, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.