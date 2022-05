CDU und vor allem Grüne können jubeln

Die CDU und vor allem die Grünen sind die großen Gewinner der Landtagswahl in Dülmen. Zufrieden konnte aber auch die Stadtverwaltung sein. Alle Wahllokale in Dülmen konnten pünktlich öffnen und auch das Auszählen ging zügig.

Landtagswahl in Dülmen

Update 2015: Grüne verdreifachen ihr Ergebnis von 2017

Damit dürften selbst die größten Optimisten bei den Grünen kaum gerechnet haben. Im Vergleich zur Landtagswahl 2017 hat die Partei ihr Ergebnis bei den Erst- und auch den Zweitstimmen fast verdreifacht. Auch die CDU konnte im Vergleich zur 2017er Wahl ihr Ergebnis bei den Zweitstimmen verbessern. Ein rabenschwarzer Sonntag war die Wahl hingegen für die SPD, die FDP und die Linke sowie für ihre jeweiligen Spitzenkandidaten. Bei diesen drei Parteien dürfte es nach den Ergebnissen erheblichen Gesprächbedarf geben.

Update 18.35 Uhr: CDU und Grüne können jubeln

Das erste von 33 Ergebnissen der Stadt Dülmen liegt vor. Und es ist ein Spiegelbild der landesweiten Entwicklung. Bei den Erststimmen konnte Dietmar Panske nochmal leicht zulegen, während André Stinka einen erheblichen Stimmverlust hinnehmen muss. Noch schlechter sieht es für die SPD bei den Zweitstimmen aus. Vor fünf Jahren war sie auf 30,5 Prozent der Stimmen gekommen, beim ersten Dülmener Ergebnis sind es nicht einmal mehr 25 Prozent. Auch in Dülmen sind die Grünen die großen Gewinner. Vor fünf Jahren hatten sie noch 3,5 Prozent verloren und kamen damit auf 5,2 Prozent der Zweitstimmen. Das erste Dülmener Einzelergebnis weißt für die Grünen knapp 15 Prozent aus.

Update 17.30 Uhr: Spannung steigt

Die letzten Stimmen werden nun abgegeben. Alles fiebert den ersten Hochrechnungen entgegen. Bisher verliefen die Wahlen, laut Aussage der Stadtsprecherin, ohne besondere Vorkommnisse

Insgesamt fünf Personen ließen im Laufe des heutigen Tages Wahlscheine abholen, da sie aufgrund von Erkrankung den ursprünglich geplanten Gang ins Wahllokal nicht antreten konnten. „Das klingt zunächst nach nicht viel, im Vergleich zu den Vorjahren ist dies aber durchaus eine hohe Zahl", erklärt Kannacher.

Erste Ergebnisse erwartet die Stadt gegen 19 Uhr.

Update 13.30 Uhr: Die Wahlen sind gut angelaufen

Gut angelaufen seien heute Morgen die Wahlen. Diese Auskunft gab Stadtsprecherin Stefanie Kannacher. Alle Wahllokale konnten pünktlich ihre Türen öffnen und auch ausreichend Helfer seien vor Ort.

Nur wenige mussten sich aufgrund von Krankheit spontan abmelden: „Darauf hat man sich im Vorhinein aber schon vorbereitet“, erklärt Kannacher und weist darauf hin, dass die Stadt auf Ersatzkräfte zurückgreifen konnte.

Einige Wahlbüros spiegelten der Stadtsprecherin schon das Geschehen in den ersten Stunden: „Im Dernekamp soll es wohl noch ruhiger gewesen sein heute Morgen, in Buldern war dagegen schon relativ viel los“, erklärt Kannacher.

Ein Fall, der in diesem Jahr deutlich häufiger eintrat, als bei anderen Wahlen: „Es gibt einige Menschen, die heute eigentlich ins Wahllokal wollten, es aber aufgrund von Krankheit nicht können“, so die Stadtsprecherin. In diesem Fall kann die betroffene Person den Wahlschein von Mitarbeitern im Wahlbüro im Rathaus abholen lassen.

„Es muss allerdings ein Attest vom Arzt oder eine Bescheinigung über einen positiven Corona-Test vorgelegt werden“, erläutert Stefanie Kannacher. Zudem benötigt die Person, die den Wahlschein abholt, eine Vollmacht.

Hierzu könne entweder die Vorlage auf der Wahlbenachrichtigung ausgefüllt werden, es reiche aber auch eine formlose Vollmachts-Erklärung. Bis 15 Uhr könne man den Wahlschein noch abholen. Ausgefüllt zurückgebracht werden muss dieser bis 18 Uhr.

Weitere Informationen zur Landtagswahl

