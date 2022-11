Am 2. Dezember stimmt das Landespolizeiorchester auf den Advent ein. Nach der Corona-Pause tritt das Orchester dann wieder in der St. Viktor-Kirche auf.

Konzert am Freitag 2. Dezember in der St. Viktor-Kirche

Bereits zum neunten Mal ist das Landespolizeiorchester für ein Adventskonzert zu Gast in Dülmen.

Es ist schon lange zu einer beliebten Tradition geworden – das Benefiz-Konzert des Landespolizeiorchesters (LPO) NRW zu Beginn der Adventszeit. Nach der coronabedingten Pause in den vergangenen beiden Jahren ist das Ensemble am Freitag, 2. Dezember, um 18.00 Uhr wieder zu Gast in der Dülmener St. Viktor-Kirche.

Einen besonderen Auftritt wird der Kinderchor der ChorSingschule St. Viktor unter der Leitung von Christoph Falley haben. Der Erlös des Konzertes wird der „Dülmener Allianz Leben mit Demenz“ zugutekommen. Das Blasorchester mit Dienstsitz in Hagen kommt auf Einladung der Stadt und der Polizei im Kreis Coesfeld nach Dülmen wird unter der Leitung von Dirigent Scott Lawton wieder stimmungsvolle Melodien zu Gehör bringen.

„Das LPO besteht aus absolut hochkarätigen studierten Berufsmusikerinnen und -musikern und ich freue mich sehr, dass das Ensemble schon zum neunten Mal nach Dülmen kommt, um uns auf die Adventszeit einzustimmen“, betont Bürgermeister Carsten Hövekamp. „Für die Polizei ist dieses Konzert immer wieder eine schöne Gelegenheit, mit den Bürgerinnen und Bürgerin in Kontakt zu treten“, Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Während des Konzertes wird um Spenden für die „Dülmener Allianz Leben mit Demenz“ gebeten, die sich für von Demenz betroffene Menschen und ihre Angehörigen engagiert, Informations- und Unterstützungsangebote organisiert. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die zum Zeitpunkt des Konzertes gültigen Vorgaben der Corona-Schutzverordnung NRW und mögliche weitere Hygiene-Auflagen zu beachten sind.