Lachen und Toben sind zurück

Dülmen. Frohes Kinderlachen, das aus allen Räumen dringt - für Marita Wigger-Artmann, Leiterin des Kindergartens St. Mauritius in Hausdülmen, war das der schönste Klang seit Wochen. Ihren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Kita-Einrichtungen wird es ähnlich ergangen sein.

Zwei Eingänge

Sie erfuhr: Für die meisten Kinder war es toll, ihre Freunde und Erzieherinnen wiederzusehen und herumzutoben. Aber es gab auch leichte Verwunderung oder Irritationen, denn ganz so wie früher ist es in den Einrichtungen nicht mehr. Um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren, wurden viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen. So gibt es beispielsweise zwei statt nur einen Eingang, werden die Kinder morgens von maskierten Erzieherinnen in Empfang genommen.

Mimik ohne Maske

Im Kindergarten selbst tragen die Erzieherinnen und Erzieher bis auf wenige Ausnahmen keine Masken. „Es ist wichtig, dass Kinder nicht nur unsere Augen, sondern auch die Mimik sehen“, erklärt Jana Schulze Auf’m Hofe, Leiterin des St.-Agatha-Kindergartens in Rorup.