Kurz innehalten und eine Blume ablegen

Den Corona Verstorbenen gedenken - das wird am Freitag in Form einer Veranstaltung auf dem Marktplatz. Es wird dazu ein kleiner Ort der Erinnerung auf dem Marktplatz aufgebaut, wo auf Wunsch Kerzen abgestellt oder Blumen abgelegt werden können.

Gedenkveranstaltung an die Opfer der Corona-Pandemie am Freitag

Die Idee entstand bei der letzten Sitzung des Ältestenrates. „Wir wollten anknüpfend an die Dülmener Petition auch eine Präsenzveranstaltung für alle Dülmenerinnen und Dülmener anbieten. Mit der Gedenkveranstaltung für die Opfer der Corona-Pandemie haben wir einen guten Rahmen gefunden“, erläutert Bürgermeister Carsten Hövekamp.

Gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden Willi Wessels (CDU), Andreas Bier (SPD) und Florian Kübber (Grüne) lädt Hövekamp am Freitag, 25. Februar, um 16 Uhr zu der Veranstaltung auf den Marktplatz ein.

Kleiner Ort der Erinnerung auf dem Marktplatz

„Bei der Veranstaltung soll an die durch Corona Verstorbenen erinnert werden, aber wir wollen auch an die Menschen denken, die Freunde und Angehörige verloren haben oder die durch andere Umstände in Not geraten sind“, so Hövekamp. Und Florian Kübber ergänzt: „Unser Anliegen ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, kurz innezuhalten, eine Kerze anzuzünden oder eine Blume abzulegen. Auf politische Ansprachen verzichten wir dabei ganz bewusst.“

Für das Gedenken wird ein kleiner Ort der Erinnerung auf dem Marktplatz aufgebaut, wo auf Wunsch Kerzen abgestellt oder Blumen abgelegt werden können. Wer es am Freitag nicht zu der Veranstaltung schafft, kann auch noch am Abend oder am Wochenende auf dem Marktplatz an dem kleinen Gedenkort innehalten.

Reden von betroffenen Berufgruppen

Neben einer Begrüßung durch den Bürgermeister Carsten Hövekamp soll es Reden von Berufsgruppen geben, die hautnah mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun hatten. Dazu werden sich Pastoralreferent Christian Rensing von der katholischen Kirchengemeinde St. Viktor und Pfarrer Peter Zarmann von der evangelischen Gemeinde mit einem Beitrag beteiligen. „Wir wollen dabei nicht nur auf die schwere Zeit zurückblicken und uns an die persönlichen Schicksale erinnern, sondern wollen auch nach vorne schauen und allen ein Stück Hoffnung mit auf dem Weg geben“, so Christian Rensing.

Zwischen den einzelnen Beiträgen wird es Musikstücke von Kirchenmusiker Christoph Falley geben, Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei der Veranstaltung besteht allerdings eine Maskenpflicht.