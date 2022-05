Kunstausstellung an Häuserwänden

Rechtzeitig vor dem Wildpferdefang sind die Pferdeköpfe von Ottmar Hörl in die Innenstadt zurückgekehrt und wieder an den Häuserwänden rund um den Marktplatz zu bewundern.

Die goldfarbenen Pferdeköpfe an der Rathauswand haben eine Frischekurz hinter sich.

Ehrenamtlich betreut wird die jährlich wiederkehrende Ausstellung mit dem Namen „Falada“ von Barbara Schmitt. Die Ausstellung besteht aus 26 Pferdeköpfen, die an Gebäuden rund um Rathaus und Marktplatz zu sehen sind.

Im Frühjahr, jeweils kurz vor dem Wildpferdefang, werden sie in der Stadt der Wildpferde im öffentlichen Raum angebracht, im Spätsommer werden sie wieder abmontiert.

Die goldenen Pferdeköpfe an der zur Marktstraße gelegenen Rathauswand haben übrigens eine Frischekur erhalten. Die goldene Farbe war matt geworden. In der Lackiererei von Georg Feldbrügge aus Daldrup wurden die Köpfe neu lackiert, sodass sie jetzt wieder in der Sonne glänzen.