„Kunden befürchten Mangellage“

Mitglieder der Jungen Union informierten sich bei der Firma Hagelschuer in Buldern.

Nach 2017 und 2019 war es das dritte Mal, dass die Firma rund 50 Schüler und Lehrer des Max-Born-Berufskollegs bei sich begrüßen durfte. Anlagenmechaniker ist ein anerkannter Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz und dem Berufsfeld der Metalltechnik zugeordnet.

Hagelschuer bildet die typischen Einsatzgebiete wie Anlagenbau, Behälterbau und Schweißtechnik ab, hebt sich aber vom klassischem Anlagenbauer durch den speziellen Einsatzbereich in der Dampftechnik ab. Gespannt lauschten die Berufsschüler den Ausführungen bei der Firmenvorstellung und dem anschließenden Firmenrundgang durch die Montagehallen.

Wie wirkt sich Gasknappheit auf Firma aus?

Anders als bei den Berufsschülern, lag der Fokus bei der Betriebsbesichtigung Jungen Union des Kreises Coesfeld nicht auf einem Ausbildungsberuf. Die JU entwickelt unter anderem politische Ideen um die Zukunft im Kreis Coesfeld mitzugestalten. Deshalb öffnete Hagelschuer seine Türen und empfing die Mitglieder der JU. Georg Hagelschuer stellte das Unternehmen vor und stand Rede und Antwort. Dabei kamen natürlich konkrete Nachfragen, wie die nach der Gasknappheit und wie sich das konkret bei Hagelschuer auswirkt.

„Viele unserer Kunden befürchten aktuell eine Gasmangellage und in der Folge den Ausfall der eigenen Dampfversorgung. Um dieser Gefahr eines Produktionsausfalls vorzubeugen, bieten wir unseren Kunden Lösungen an. Wir rüsten Dampfkessel auf den Betrieb mit Öl um und bieten entsprechende Anlagen zur Miete an. Somit tragen wir dazu bei, dass die Kritische Infrastruktur unserer Kunden geschützt wird.“ A

uch zum Thema der bevorstehenden Energiewende konnte Georg Hagelschuer Beispiele aus der Praxis aufzeigen. In diesem Zusammenhang stellte er Dampferzeuger vor, die vollständig oder zum Teil mit elektrischer Energie betrieben werden können.