Kunde löst Fehlalarm in VR-Bank aus

Ein vermeintlicher Brand trieb die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zur VR-Bank Filiale am Westring. Vor Ort stellte sich aber etwas anderes heraus.

Was zunächst wie ein Brand schien, entpuppte sich als Falschalarm: In der Nacht zum Sonnatg war Rauch in der VR-Bank Filiale am Westring zu sehen. Vor Ort stellte die Feuerwehr jedoch kein Feuer fest, sondern bemerkte, dass die Nebelanlage ausgelöst war.

„Passanten beobachteten, wie ein Kunde in die Bank gelangen wollte und dafür versuchte, die Türen mit den Händen auseinanderzuziehen", so die Polizei. Die sensiblen Sensoren hätten dies als Einbruchsversuch gedeutet und Alarm ausgelöst.