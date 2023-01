Kulinarische Stadtrundgänge mit dem Natz

Die kulinarischen Stadtrundgänge mit dem Original „Natz von Dülmen“ gehen in die nächste Runde. Auch in diesem Jahr können die Teilnehmer an unterschiedlichen Stationen Kostproben einnehmen, kündigt Dülmen Marketing in seiner Pressemitteilung an.

Wissenswertes zu den hochwertigen Produkten wird in den teilnehmenden Läden vermittelt und ein paar Dönekes zum Schmunzeln dürfen unterwegs natürlich nicht fehlen. Ob der Natz seine Anekdoten vom Münsterländer Platt ins Hochdeutsch übersetzt, dürfen die Teilnehmer spontan selbst entscheiden.

Pro Stadtrundgang gibt es fünf Anlaufstellen

Bei jedem kulinarischen Stadtrundgang werden aus den verfügbaren Anlaufstellen fünf Stationen ausgewählt. Start ist in der Geschäftsstelle von Dülmen Marketing, wo etwa der Wein des Jahres verkostet wird.

Mit dabei könnten sein: Der Unverpacktladen Sisu, der Bioladen Urban, Silvano Guidone in der Overbergpassage, der EineWeltLaden, die Reiselounge, Ice Cream and More, San-Remo und das Bistro Orange im EinsA. Den Schlusspunkt bildet nach Angaben von Dülmen Marketing dann, je nach Termin, der Samstags- oder Feierabendmarkt.

Anmeldung bei Dülmen Marketing möglich

Dülmen Marketing bietet den kulinarischen Stadtrundgang an folgenden Tagen an: Jeweils um 11 Uhr am Samstag, 20. Mai, 17. Juni, 15. Juli, 19. August und 16. September oder jeweils um 16 Uhr am Mittwoch, den 31. Mai, 28. Juni, 30. August und 27. September. Der Stadtrundgang dauert circa 2,5 Stunden. Pro Person kostet die Teilnahme 25 Euro.

Die Mindestteilnehmerzahl ist 10, maximal können 15 Personen teilnehmen. Gruppen ab 10 Personen können einen eigenen Termin für das Erlebnis vereinbaren. Anmeldung und Informationen: Dülmen Marketing e.V., Viktorstr. 6, 48249 Dülmen, Tel. 02594 12345, Mail: duelmen-marketing@duelmen.de