Fast 3000 aktive Corona-Fälle im Kreis

302 neue Ansteckungen in Dülmen

Dülmen

Die Inzidenz im Kreis kletterte an nur einem Tag um 400. Der Wert lag somit am Dienstag bei 1371. Und auch die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg sowohl kreisweit als auch in Dülmen selbst.

Von Tatjana Thüner