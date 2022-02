Kreisinzidenz nur noch knapp unter 1300

Die Kreisinzidenz liegt am Dienstag nur noch knapp unter 1300. In Dülmen als auch im Kreis gab es jedoch mehr Genesungen als Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ging deshalb leicht zurück.

90 Neuinfektionen in Dülmen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag am Dienstag nur noch knapp unter 1300. Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 1295,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 1229,7 gelegen.

Daneben verzeichnete das Kreisgesundheitsamt am Dienstag 90 Neuansteckungen in Dülmen. Dem gegenüber standen aber 101 Genesungen, wodurch die Zahl der aktiven Corona-Fälle um zwölf auf 630 sank. Insgesamt haben sich damit seit Beginn der Pandemie 3042 Personen in Dülmen infiziert.

Auch kreisweit ging die Zahl der aktiven Fälle etwas nach unten, und zwar um 143 auf jetzt noch 3040. 338 Neuinfektionen und 481 Genesungen verzeichnete das Kreisgesundheitsamt hier am Dienstag.