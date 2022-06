Kreisinzidenz deutlich über dem Landesdurchschnitt

Die Inzidenz im Kreis kletterte auch am Freitag weiter nach oben und lag bei 904,8. Damit ist der Wert deutlich über dem Landesdurchschnitt von 377,1. Und auch die Zahl der aktiven Corona-Fälle nahm kreisweit sowie in Dülmen selbst deutlich zu.

Um knapp 100 stieg die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis im Vergleich zum Vortag. Denn am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut noch einen Wert von 806,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitag lag dieser dann aber schon bei 904,8.

Damit lag der Kreis Coesfeld deutlich über dem Landesdurchschnitt. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Freitag nämlich 377,1.

Im Kreis hinzu kommen außerdem 502 neue Erkrankungen. Da diesen nur 96 Genesungen gegenüber standen, stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle um über 400 auf 2806.

In Dülmen verzeichnete das Kreisgesundheitsamt am Freitag 866 aktive Corona-Fälle. Das sind knapp 120 mehr als noch am Vortag. Hier gab es 147 Neuinfektionen und 30 Genesungen.