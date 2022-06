Kreisinzidenz bei 965,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montagim Kreis bei 965,1 und war damit weiterhin deutlich über dem Landesdurchschnitt. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle sank hingegen im Kreis sowie auch in Dülmen selbst.

Mit einem Wert von 965,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld auch am Montag weiterhin sehr hoch. Zum Vergleich: Die landesweite Inzidenz lag Montag bei 403,6. Im Regierungsbezirk Münster ist der Kreis Coesfeld außerdem trauriger Spitzenreiter, den nächst höheren Wert weißt der Kreis Borken mit 684,3 auf.

Über das Wochenende kamen zudem 626 neue Ansteckungen im Kreis hinzu. Dem gegenüber standen jedoch 834 Genesungen, so dass die Zahl der aktiven Corona-Fälle hier um rund 200 auf 2610 sank.

In Dülmen lag die Zahl der aktiven Fälle am Montag bei 761. Das sind circa 100 Fälle weniger als noch am Freitag. Das Kreisgesundheitsamt meldete hier 116 Neuinfektionen und 225 Genesungen.