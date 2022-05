Kreisgesundheitsamt verzeichnet drei Todesfälle

33 neue Ansteckungen in Dülmen

Dülmen

Drei Todesfälle meldete das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag, Je eine Person ist in Coesfeld, Olfen und Billerbeck nach einer Covid-19-Infektion verstorben. Für die Inzidenz ging es am Donnerstag weiter runter.

Von Tatjana Thüner