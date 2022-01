Kreis stellt Nachverfolgung der Kontaktpersonen ein

Ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zur Kontakt-Nachverfolgung sitzt im Contact Tracer Zentrum an einem Computern. Die Abteilung wertet Daten im Zusammenhang einer Corona-Infektion auf und informiert die Personen mit dem der Infizierte mögicherweise in Kontakt gekommen ist. +++ dpa-Bildfunk +++

Auch im Kreis Coesfeld steigt die Corona-Inzidenz in diesen Tagen rasant an, was sich massiv auf die Kontaktpersonennachverfolgung ausgewirkt hat. Durch eine ausgeweitete Unterstützung der Bundeswehr und von zusätzlichen Beschäftigten aus anderen Abteilungen des Kreises war es dem Gesundheitsamt Anfang der Woche noch gelungen, alle positiven Meldungen zu verarbeiten, die Betroffenen zu kontaktieren und die Fälle weiterzumelden.

Am Dienstag hat sich aber bereits gezeigt, dass die Ermittlung der Kontaktpersonen trotzdem nicht komplett abgeschlossen werden konnte. In Abstimmung mit dem Krisenstab, der am heutigen Donnerstagmorgen zusammenkam, hat Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr deshalb entschieden, die Kontaktpersonennachverfolgung ab sofort einzustellen; die Mitarbeitenden konzentrieren sich nun auf die positiv getesteten Personen und auf Ausbrüche bei vulnerablen Gruppen.

"Angesichts der Entwicklung unausweichlich"

„Das ist natürlich schon ein erheblicher Schritt, der aber angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen unausweichlich ist“, erläutert der Landrat - und appelliert einmal mehr an die Eigenverantwortung der Menschen im Kreis Coesfeld: „Werden Sie aktiv: Gehen Sie im Fall einer Infektion in Isolation und informieren Sie eigenverantwortlich Ihre Kontaktpersonen der letzten drei Tage.“

Konzentration auf besonders betroffene Gruppen

Und Kreis-Gesundheitsamtsleiterin Alexandra Winkler ergänzt: „Ziel ist es, weiter unseren Meldepflichten nachzukommen, die Indexpersonen zu kontaktieren und Ausbrüche in Gemeinschafts- oder Pflegeeinrichtungen zu betreuen.“ Dies wäre vor dem Hintergrund steigender Zahlen nicht mehr möglich, wenn die Kontaktpersonennachverfolgung aufrechterhalten würde.

„Bei Ausbrüchen werden wir das Vorgehen mit der jeweiligen Einrichtungsleitung besprechen, als Ansprechpartner dienen und die Kommunikation mit den betroffenen Personen schriftlich über die Einrichtungsleitung regeln“, schildert Winkler.

In den Nachbarkreisen des Münsterlandes ist die Situation ähnlich. Im Hintergrund des Pandemiegeschehens ist der Krisenstab des Kreises weiterhin aktiv und trifft sich einmal wöchentlich digital, so eine Mitteilung. Hier ist vor allem die aktuelle Situation im Kreisgesundheitsamt, in den Krankenhäusern und im Rettungsdienst sowie das allgemeine Impfgeschehen Thema.

So viele Neuinfektionen wie noch nie

Am Donnerstag waren so viele Neuinfektionen wie noch nie an einem Tag im Kreis Coesfeld gemeldet worden. Auch für die Inzidenz, die mittlerweile deutlich über 500 liegt, ging es weiter nach oben.

