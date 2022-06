Kreis schließt seine Corona-Impfstelle

Die Nachfrage war in den letzten Wochen nur noch minimal; zugleich können die Hausarztpraxen das Corona-Impfaufkommen inzwischen wieder gut selbst bewältigen, sodass die zusätzliche Unterstützung durch den Kreis Coesfeld derzeit nicht erforderlich ist. Die Impfstelle an der Seppenrader Straße in Lüdinghausen stellt daher zunächst einmal ihren Betrieb ein, teilte der Kreis am Mittwoch mit.

„Im Bedarfsfall kann die Impfstelle jedoch zügig wieder hochgefahren werden“, berichtet Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter. Gleiches gilt auch für das mobile Impfangebot des Kreises, das ebenfalls aussetzt.

Aktuell (Stand: 8. Juni) können 170.516 Menschen im Kreis Coesfeld einen vollständigen Impfschutz vorweisen.