Kreis-Inzidenz weiter zweistellig

Zum ersten Mal in dieser Woche sank die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnestag, und zwar leicht auf 13,1. Für Dülmen wurde eine Neuinfektion gemeldet.

Corona: Eine Neuinfektion in Dülmen

Eine Corona-Neuinfektion meldet das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag (Stand 0 Uhr) für Dülmen. Somit sind fünf aktiv infizierte Personen in Dülmen bekannt. Einer mehr als am Mittwoch.

Kreisweit wurden am Donnerstag sieben neue Fälle bekannt, zwei Covid-19-Infizierte sind wieder genesen. Damit verzeichnet der Kreis Coesfeld insgesamt 48 aktive Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag von 13,6 auf 13,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wie das Robert-Koch-Institut bekannt gab.