Kreis-Inzidenz steigt weiter auf 12,7

Auch wenn der Anstieg nur leicht ist: Mit den Corona-Zahlen im Kreis geht es weiter nach oben. Die Inzidenz liegt jetzt bie 12,7, drei neue Fälle gab es am Dienstag.

Ein neuer Corona-Fall in Dülmen

Drei neue Corona-Fälle im Kreis, davon einer in Dülmen: Das sind die aktuellen Zahlen des Kreisgesundheitsamtes (Stand Dienstag, 0 Uhr). In Dülmen erhöhte sich damit die Anzahl der aktiven Infektion auf jetzt fünf, kreisweit sind es 45. Neue Genesungen wurden am Dienstag nicht vermeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises steigt derweil weiter leicht an, sie betrug am Dienstag 12,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Montag: 11,8).