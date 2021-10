Kreis-Inzidenz sinkt auf 16,3

Vier neue Corona-Fälle meldete der Kreis am Freitag, davon keine in Dülmen. Hier nahm stattdessen die Zahl der aktiven Infektionen weiter ab.

Noch sechs aktive Corona-Fälle in Dülmen

Nur noch sechs aktive Corona-Fälle gibt es derzeit in Dülmen. So meldete das Kreisgesundheitsamt am Freitag drei weitere Genesungen, neue Infektionen kamen keine dazu.

Kreisweit wurden vier weitere Fälle bekannt, während gleichzeitig 16 Personen eine Ansteckung überwunden haben. Damit sank die Zahl der aktiven Infektionen um zwölf auf jetzt noch 118.

Leicht nach unten ging es auch für die Sieben-Tage-Inzidenz: Sie sank von 17,2 auf jetzt 16,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.