Kreis Coesfeld noch deutlich über Bundestrend

Eine Inzidenz von 1051,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner meldete das Robert-Koch-Institut am Samstag für den Kreis Coesfeld, am Sonntag sank der Wert auf 970,5. Am Freitag hatte der Wert noch bei 1112,3 gelegen.

HANDOUT - 17.02.2020, USA, Hamilton: Eine undatierte elektronenmikroskopische Aufnahme des «U.S. National Institute of Health» zeigt das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2). Die Probe wurde von einem Patienten in den USA isoliert. Foto: ---/NIAID-RML/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Der Kreis Coesfeld liegt weiter deutlich über dem bundesweiten Wert, denn der lag am Samstag bei 717,4, am Sonntag bei 623,0. Wie viele Menschen im Kreis Coesfeld sowie in Dülmen aktuell neu infiziert sind, meldet das Kreisgesundheitsamt in Coesfeld erst am Montag.