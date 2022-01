Kreis boostert jetzt auch Kinder ab zwölf Jahre

Ab sofort können Booster-Impftermine auch für Kinder ab zwölf Jahren gebucht werden – auch außerhalb der speziell eingerichteten „Kindertage“. Das hat das NRW-Gesundheitsmeinisterium mit seinem neuen Impferlass vom gestrigen Donnerstag zugelassen. Der Kreis Coesfeld setzt diese Möglichkeit kurzfristig um.

Jetzt können für die zwei Impfstellen des Kreises Coesfeld, die in Lüdinghausen (ehemaliges Autohaus Schopp, Seppenrader Straße 18) und Coesfeld (Pictorius-Berufskolleg, Borkener Straße 23) betrieben werden, Termine für Kinder ab zwölf Jahren gebucht werden – für Erst- Zweit und Auffrischungsimpfungen.

Termine sind aktuell verfügbar und zunächst bis zum 9. Januar freigeschaltet. Nach einer kurzen Unterbrechung an Silvester und Neujahr nimmt die Impfstelle in Coesfeld am Pictorius-Berufskolleg ihre Arbeit am kommenden Sonntag, 2. Januar, wieder auf. Die Termine für diesen Tag sind jedoch bereits vergeben.

Für jede Impfung ist es erforderlich, auf der Internetseite www.impfstellen-drk-coe.de einen Termin zu buchen.