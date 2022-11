Kranzniederlegung ohne Worte und Musik

Erst gab es eine stille Kranzniederlegung am Ehrenmal, dann folgte eine Gedenkstunde in der Kirche St. Viktor. Die zentrale Gedenkfeier des Landtags, der Landesregierung und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge zum Volkstrauertag war würdevoll und stimmte nachdenklich.

Vertreter von Stadt und Land, der Bundeswehr und der amerikanischen Streitkräfte, des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge und des Sozialverbands VdK legten am Ehrenmal an der Hermann-Leeser-Schule Kränze nieder.

Ohne begleitende Worte und ohne musikalische Untermalung legten am Samstag am Ehrenmal an der Hermann-Leeser-Schule Vertreter von Stadt und Land, der Bundeswehr und amerikanischen Streitkräfte, des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge und des Sozialverbands VdK Kränze nieder. Neben Schülern, Eltern und Lehrern waren einige Dülmener gekommen, um dem kurzen Akt beizuwohnen, der sich tatsächlich in aller Stille vollzog.

Anschließend lud Bürgermeister Carsten Hövekamp zum Empfang ins einsA ein. Dort trugen sich Josefine Paul, Thomas Kutschaty und Rainer Schmeltzer ins Goldene Buch der Stadt ein.

In der Kirche St. Viktor fand dann eine Feier statt, in der der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht wurde. Dabei richtete sich der Blick besonders auf den Krieg in der Ukraine. Neben Rednern wie Thomas Kutschaty (Deutsche Kriegsgräberfürsorge), Rainer Schmeltzer (Landtag NRW) und Josefine Paul, die in Vertretung des Ministerpräsidenten das Totengedenken verlas, kamen auch Dülmener Schülerinnen und Schüler zu Wort. Sie trugen eigene Texte und Gedanken zu Flucht und Krieg vor.

Ausführliche Berichterstattung über die Gedenkstunde, die musikalisch von Lehrenden der Musikschule Dülmen-Haltern gestaltet wurde, in der Montagsausgabe der DZ.