Krankenhaus schließt Besuchsverbot nicht aus

Mit der rasant gestiegenen Inzidenzquote im Kreis Coesfeld wird das Thema Besuchsverbote wieder aktuell. Das St. Marien-Hospital Lüdinghausen hat bereits Fakten geschaffen.

Für das Krankenhaus in der Nachbarstadt gilt bereits seit Donnerstag ein generelles Besuchsverbot. Eine Situation, die die Verantwortlichen des Dülmener Krankenhauses nicht mehr ausschließen.

„Seit Anfang Februar bitten wir darum, möglichst komplett auf Besuche zu verzichten bzw. diese stark einzuschränken, um Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende zu schützen“, betonen die Christophorus Kliniken auf DZ-Anfrage.

Aktuell gilt eine eingeschränkte Besuchsregelung. In Dülmen kann damit eine Person täglich eine Patientin oder Patienten für eine Stunde zwischen 14 und 18 Uhr besuchen - jedoch unter 2G-Kriterien.

Die Verantwortlichen der Christophorus-Kliniken mit den Standorten Dülmen, Coesfeld und Nottuln betonten in ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass die Kliniken „die Lage täglich sehr sorgfältig beobachten. Falls die Fallzahlen gerade im Kreis Coesfeld weiter so rasant ansteigen wie in den letzten Tagen, werden auch wir über die Notwendigkeit von noch strengeren Besuchsregeln oder gar einem Besuchsverbot nachdenken müssen.“