Kostenlose Früchte am Wegesrand

An vielen Stellen in Dülmen dürfen Erntewillige sich frei an Obstbäumen- und Sträuchern bedienen. Dies scheint von den Bürgern gut angenommmen zu werden. Um eine Übersicht über die verschiedenen Standorte zu verschaffen, arbeitet die Stadt aktuell an einer Obstbaumkarte.

Im Dülmener Stadtgebiet können Erntewillige sich an vielen Obstbäumen bedienen

Vor allem an den Wirtschaftswegen finden Bürger Apfelbäume der Stadt, an denen sie sich frei bedienen können.

Bei der Fahrradtour einen Apfel pflücken oder im Herbst mit den Kindern Kastanien im Park sammeln: In Dülmen ist das möglich. Denn an den städtischen Bäumen und Sträuchern „darf sich gerne jeder bedienen“, so Stadtsprecher André Siemes.

Und davon gibt es in Dülmen so einige- ob Apfel, Birne, Pflaume oder Esskastanie. Vor allem an Wirtschaftswegen oder städtischen Parkflächen würde man laut Siemes fündig.

„Auf Privatgeländen kann man natürlich nicht einfach pflücken, aber ob es sich um ein privates Gelände handelt, merkt man in der Regel ja“, so der Stadtsprecher. Viele scheinen Interesse an den kostenlosen Snacks zu haben. „Immer mal wieder melden sich Bürger, die sich erkundigen, ob sie sich da und da bedienen dürfen“, erklärt Siemes.

Aktuell arbeite die Stadt daran, eine Karte zu erstellen, die alle Obstbäume und Sträucher im Stadtgebiet abbildet. Eine ähnliche Übersicht gibt es bereits im Internet. Auf der Plattform mundraub.org kann Jeder, der will, Bäume und Sträucher mit Früchten, die auf öffentlichem Grund stehen, eintragen.

