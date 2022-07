Konzert-Wochenende mit Westcoast-Hannes

50 Jahre Bühnenerfahrung und kein bisschen müde: Gleich zweimal steht am Wochenende Westcoast-Hannes in Dülmen auf der Bühne.

An diesem Wochenende spielt Westcoast-Hannes seine letzten beiden Konzerte im Zuge seiner Fifty-Years-on-Stage-Tour am Freitag, 29. Juli, in der Alten Kirche in Buldern. Karten zu 5 Euro sind im Vorverkauf bei der Sparkasse und Volksbank Buldern erhältlich.

Das Konzert am Samstag, 30. Juli, findet in der Gaststätte An Koppel Steen statt. Eintritt frei. Beginn beider Konzerte ist um 19. 30 Uhr.

Bei beiden Konzerten wird der Musiker wieder für die Welthungerhilfe sammeln.